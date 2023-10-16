Заявка на отримання грошової допомоги розглядається протягом одного місяця з моменту реєстрації.

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує здійснювати свою діяльність у сфері грошової допомоги для українців. З'явилася інформація про умови участі в програмі, процедуру подачі заявки та зміст цієї грошової допомоги.

До участі у програмі грошової допомоги від ACTED можуть допущені громадяни України, які мешкають в територіальних громадах, де реалізується дана програма, та відповідають одній з таких категорій вразливості:

Самотні матері або батьки, які виховують дітей самостійно. Люди похилого віку, віком від 60 років і старші. Сім'ї, в яких є особи з інвалідністю або малорухливі особи, які потребують стороннього догляду. Багатодітні родини та сім'ї з дітьми віком до одного року. Сім'ї, в яких є вагітні жінки та матері, які годують груддю. Родини, чий житловий простір був повністю чи частково пошкоджений через бойові дії.

Також мають право на отримання грошової допомоги громадяни України, що проживають у наступних областях:

Донецька область:

Краматорський район: для жителів з частковими або повними руйнуваннями житла, завданими внаслідок активних бойових дій, які залишаються проживати в громадах Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.

Запорізька область:

Запорізький район: для жителів Новоолександрівської ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область:

Миколаївський район: для жителів з частковими або повними руйнуваннями житла в Куцурубській та Очаківській ОТГ.

Сумська область:

Охтирський район: для жителів з частковими або повними руйнуваннями житла в Великописарівській, Охтирській та Чернеччинській ОТГ.

Харківська область:

Ізюмський район: для жителів Балаклійської ОТГ (тільки п'ять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка) та Ізюмської ОТГ.

Куп'янський район: для жителів Великобурлуцької та Вільхуватської ОТГ.

Херсонська область:

Бериславський район: для жителів Високопілської ОТГ та Новоолександрівської ОТГ за списками, наданими органами місцевої влади.

Херсонський район: для жителів Білозерської ОТГ, Чорнобаївської ОТГ та Херсонської ОТГ за списками, наданими органами місцевої влади.

Розмір грошової допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена родини, і ця сума виплачується одноразово на тривалість трьох місяців. Тобто можна отримати 6 660 грн одним платежем. Оплата грошової допомоги здійснюється шляхом переказу на картку в будь-якому банку, через відділення Ощадбанку або Укрпошти.

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