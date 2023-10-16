Заявка на получение денежного пособия рассматривается в течение одного месяца с момента регистрации.

Французская гуманитарная организация ACTED продолжает свою деятельность в сфере денежной помощи для украинцев. Появилась информация об условиях участия в программе, процедуре подачи заявки и содержании этой денежной помощи.

К участию в программе денежной помощи от ACTED могут допущены граждане Украины, проживающие в территориальных общинах, где реализуется данная программа, и отвечают одной из категорий уязвимости:

Одинокие матери или родители, воспитывающие детей самостоятельно. Пожилые люди, в возрасте от 60 лет и старше. Семьи, в которых есть лица с инвалидностью или малоподвижные лица, нуждающиеся в постороннем уходе. Многодетные семьи и семьи с детьми в возрасте до одного года. Семьи, в которых есть беременные женщины и кормящие грудью. Семья, чье жилое пространство было полностью или частично повреждено из-за боевых действий.

Также имеют право на получение денежной помощи граждане Украины, проживающие в следующих областях:

Донецкая область:

Краматорский район: для жителей с частичными или полными разрушениями жилья, причиненными в результате активных боевых действий, которые остаются проживать в общинах Дружковское, Лиманское, Николаевское и Святогорское.

Запорожская область:

Запорожский район: для жителей Новоалександровской ОТГ (только четыре населенных пункта – Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка).

Николаевская область:

Николаевский район: для жителей с частными или полными разрушениями жилья в Куцурубской и Очаковской ОТГ.

Сумская область:

Ахтырский район: для жителей с частичными или полными разрушениями жилья в Великописаревской, Ахтырской и Чернеччинской ОТГ.

Харьковская область:

Изюмский район: для жителей Балаклейской ОТГ (только пять населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чеполь, Шевеловка) и Изюмской ОТГ.

Купянский район: для жителей Великобурлукской и Ольхватской ОТГ.

Херсонская область:

Бериславский район: для жителей Высокопилской ОТГ и Новоалександровской ОТГ по спискам, предоставленным органами местных властей.

Херсонский район: для жителей Белозерской ОТГ, Чернобаевской ОТГ и Херсонской ОТГ по спискам, предоставленным органами местных властей.

Размер денежной помощи составляет 2220 гривен на каждого члена семьи, и эта сумма выплачивается единовременно на продолжительность трех месяцев. То есть можно получить 6 660 грн одним платежом. Оплата денежной помощи осуществляется путем перевода на карту в любом банке, через отделение Сбербанка или Укрпочты.

Последние новости Украины:

Денежная помощь в размере 10 тысяч гривен: кто имеет право на выплаты.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.