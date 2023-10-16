Французская гуманитарная организация ACTED продолжает свою деятельность в сфере денежной помощи для украинцев. Появилась информация об условиях участия в программе, процедуре подачи заявки и содержании этой денежной помощи.
К участию в программе денежной помощи от ACTED могут допущены граждане Украины, проживающие в территориальных общинах, где реализуется данная программа, и отвечают одной из категорий уязвимости:
- Одинокие матери или родители, воспитывающие детей самостоятельно.
- Пожилые люди, в возрасте от 60 лет и старше.
- Семьи, в которых есть лица с инвалидностью или малоподвижные лица, нуждающиеся в постороннем уходе.
- Многодетные семьи и семьи с детьми в возрасте до одного года.
- Семьи, в которых есть беременные женщины и кормящие грудью.
- Семья, чье жилое пространство было полностью или частично повреждено из-за боевых действий.
Также имеют право на получение денежной помощи граждане Украины, проживающие в следующих областях:
Донецкая область:
- Краматорский район: для жителей с частичными или полными разрушениями жилья, причиненными в результате активных боевых действий, которые остаются проживать в общинах Дружковское, Лиманское, Николаевское и Святогорское.
Запорожская область:
- Запорожский район: для жителей Новоалександровской ОТГ (только четыре населенных пункта – Веселянка, Запорожец, Речное, Юльевка).
Николаевская область:
- Николаевский район: для жителей с частными или полными разрушениями жилья в Куцурубской и Очаковской ОТГ.
Сумская область:
- Ахтырский район: для жителей с частичными или полными разрушениями жилья в Великописаревской, Ахтырской и Чернеччинской ОТГ.
Харьковская область:
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Изюмский район: для жителей Балаклейской ОТГ (только пять населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чеполь, Шевеловка) и Изюмской ОТГ.
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Купянский район: для жителей Великобурлукской и Ольхватской ОТГ.
Херсонская область:
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Бериславский район: для жителей Высокопилской ОТГ и Новоалександровской ОТГ по спискам, предоставленным органами местных властей.
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Херсонский район: для жителей Белозерской ОТГ, Чернобаевской ОТГ и Херсонской ОТГ по спискам, предоставленным органами местных властей.
Размер денежной помощи составляет 2220 гривен на каждого члена семьи, и эта сумма выплачивается единовременно на продолжительность трех месяцев. То есть можно получить 6 660 грн одним платежом. Оплата денежной помощи осуществляется путем перевода на карту в любом банке, через отделение Сбербанка или Укрпочты.
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