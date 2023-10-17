Ребрик звернулася до таких користувачів, наголошуючи, що дитину народжують, тому що вони прагнуть цього і готові заради цього сильно працювати.

Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, чекаючи на свою третю дитину, висловила своє невдоволення щодо критики, яку вона зіткнулася в соціальних мережах. Нещодавно вона оголосила про свою вагітність, і, хоча багато хто висловив їй підтримку та привітання, інші почали поширювати безглузді теорії. Один із таких стверджував, що вона завагітніла з метою допомогти своєму чоловікові танцюристу, щоб виїхати за кордон.

Ребрик була приголомшена такими безпідставними звинуваченнями і рішуче відповіла на них. Вона висловила свій прикру коментар, засуджуючи тих, хто розглядає дитину як інструмент для досягнення будь-якої вигоди чи мети.

Ребрик звернулася до таких користувачів, наголошуючи, що дитину народжують, тому що вони прагнуть цього і готові заради цього сильно працювати.

"Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб "відкосити від армії" чи виїхати за кордон, що з вами? Я вас здивую: люди народжують дітей, бо люблять один одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любов'ю, турботою та виховати їх у міцній щасливій родині” – висловилася Ребрик.

«Все заради того, щоб стати «багатодітною» сім'єю для виїзду за кордон. Але ж можна і за кошти відкупити, чи у вас немає? Може позичити?; звичайно все розумію, але стільки ненависті до своїх співвітчизників і бажання смерті ... це дно; настільки травмоване та закомплексоване у нас суспільство;

Так, на жаль, з вагітністю третьою дитиною зіткнулася з такими висловлюваннями на свою адресу, але таким людям тільки сміюся в обличчя, мені їх шкода» - поділилися українки під постом Ребрик.

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