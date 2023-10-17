Ребрик обратилась к таким пользователям, подчеркивая, что ребенка рожают, потому что они стремятся к этому и готовы ради этого сильно трудиться.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, ожидая своего третьего ребенка, выразила свое недовольство в отношении критики, которую она столкнулась в социальных сетях. Недавно она объявила о своей беременности, и, хотя многие выразили ей поддержку и поздравления, другие начали распространять бессмысленные теории. Один из таких утверждал, что она забеременела с целью помочь своему мужу танцору, чтобы уехать за границу.

Ребрик была видимо ошеломлена такими неосновательными обвинениями и решительно ответила на них. Она выразила свой досадный комментарий, осуждая тех, кто рассматривает ребенка как инструмент для достижения какой-либо выгоды или цели.

Ребрик обратилась к таким пользователям, подчеркивая, что ребенка рожают, потому что они стремятся к этому и готовы ради этого сильно трудиться.

"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Я вас удивлю: люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье" - высказалась Ребрик.

«Все ради того, чтобы стать «многодетной» семьей, для выезда за границу. Но можно ведь и за средства откупить, или у вас нет? Может одолжить?; конечно все понимаю, но столько ненависти к своим же соотечественникам и желанию смерти...это дно; столь травмированное и закомплексованное у нас общество;

Так к сожалению, с беременностью третьим ребенком столкнулась с такими высказываниями в свой адрес, но таким людям только смеюсь в лицо, мне их жаль» - поделились украинки под постом Ребрик.

Последние новости Украины:

Напомним, Лилия Ребрик срочно отменила спектакль, обратившись к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Ребрик, уехавшую на курорт, украинцы попросили не кичиться деньгами

Также Politeka писала, что Ребрик жестко ответила хейтерам, огорошив ответом