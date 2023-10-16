Експерти наголошують на стабільності загальних тенденцій на споживчому ринку, але прогнозують підвищення цін на деякі продукти.

У вересні в Україні відзначається зростання ціни на картоплю та капусту, у той час як цибуля поки що залишається доступною. Про це свідчать дані спеціалізованого порталу Мінфін.

За даними порталу Мінфін, ціни на молоду картоплю в порівнянні з минулим місяцем зросли з 13,25 гривні за кілограм до 14,20 гривні за кілограм. Молода капуста також подорожчала, з 16,88 гривні за кілограм до 18,38 гривні за кілограм.

У той же час, білокачанна капуста подешевшала, знизившись в ціні з 8,13 гривні за кілограм до 7,12 гривні за кілограм.

Ціни на цибулю показали протилежні тенденції, знизившись в порівнянні з минулим місяцем. Біла цибуля стала дешевшою, з 38,84 гривні за кілограм до 27,38 гривні за кілограм. Цибуля ріпчаста навпаки зрозла в ціні з 11,98 гривні за кілограм до 12,27 гривні за кілограм, а синя цибуля здешевшала з 32,37 гривні за кілограм до 24,93 гривні за кілограм.

Експерти відзначають стабільність загальних тенденцій на споживчому ринку і прогнозують підвищення цін на деякі продукти перед новорічними святами, але це сезонні коливання цін. Виробники адаптувалися до ситуації, і ціни на овочі не очікуються суттєвою зміною. Єдине, на що може вплинути зниження врожаю, це ціни на цибулю, проте збиток обмежений близько 10%. Щодо інших видів овочів, очікується, що ціни залишаться на рівні минулого року.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.