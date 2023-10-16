В сентябре в Украине отмечается рост цены на картофель и капусту, в то время как лук пока остается доступным. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Минфин .

По данным портала Минфин, цены на молодой картофель по сравнению с прошлым месяцем выросли с 13,25 гривны за килограмм до 14,20 гривны за килограмм. Молодая капуста также подорожала с 16,88 гривны за килограмм до 18,38 гривны за килограмм.

В то же время белокочанная капуста подешевела, снизившись в цене с 8,13 гривны за килограмм до 7,12 гривны за килограмм.

Цены на лук показали противоположные тенденции, снизившись по сравнению с прошлым месяцем. Белый лук стал дешевле, с 38,84 гривны за килограмм до 27,38 гривны за килограмм. Лук репчатый наоборот вырос в цене с 11,98 гривны за килограмм до 12,27 гривны за килограмм, а синий лук подешевел с 32,37 гривны за килограмм до 24,93 гривны за килограмм.

Эксперты отмечают стабильность общих тенденций на потребительском рынке и прогнозируют повышение цен на некоторые продукты перед новогодними праздниками, но это сезонные колебания цен. Производители адаптировались к ситуации и цены на овощи не ожидаются существенным изменением. Единственное, на что может повлиять снижение урожая, это цены на лук, однако ущерб ограничен около 10%. Что касается других видов овощей, то ожидается, что цены останутся на уровне прошлого года.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.