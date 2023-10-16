Нові блекаути в Україні можливі і до них обов’язково треба підготуватись вже сьогодні.

Нові блекаути в Україні, безумовно, можуть бути.

Про це попереджають і військові, і експерти, і в міністерстві енергетики України.

Про нові блекаути, які можуть статися в Україні, зокрема нагадав в своєму зверненні і мер міста Ірпінь Олександр Маркушин. Мер зазначив, що змусити сусіда-терориста припинити обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури України поки неможливо і підкреслив, що ворог веде потужну розвідку української енергетичних об’єктів. І вже прицільно обстрілює саме їх.

«Тож я прошу кожну родину підготуватись до можливих надзвичайних ситуацій. Купити павербанки, зарядні станції, запастися чистою водою. Якщо у вас приватний будинок – забезпечити себе альтернативними джерелами енергії, генераторами, дровами», - закликав українців мер Ірпеня.

Додамо, раніше в Міненерго запевнили, що було зроблено практично все від них залежне, щоб нових блекаутів не було.

«Розуміємо, що ворог не перестане атакувати, і від того, наскільки влучними будуть його атаки і наскільки сильними будуть ураження, буде залежати й те, будемо ми з блекаутами чи ні», - зазначили в міністерстві.

Також українців запевнили, щоз безпекового погляду зараз енергосистема набагато сильніша, ніж була напередодні 10 жовтня 2022 року, коли стався перший масований удар рф по українських енергооб’єктах.

«Якщо будуть масовані удари, які справді завдадуть суттєвої шкоди енергосистемам, можливі блекаути, але ми всі готуємося для того, щоб вони мали короткочасний характер», — кажуть в Міненерго.

Також повідомлялось, що у Києві провели масштабні тренування міських служб на випадок блекауту в столиці.

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