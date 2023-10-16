Новые блекауты в Украине возможны, и к ним обязательно нужно подготовиться уже сегодня.

Новые блэкауты в Украине, безусловно, могут быть.

Об этом предупреждают и военные, и эксперты, и министерство энергетики Украины.

О новых блекаутах, которые могут произойти в Украине, в частности, напомнил в своем обращении и мэр города Ирпень Александр Маркушин. Мэр отметил, что заставить соседа-террориста прекратить обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины пока невозможно и подчеркнул, что враг ведет мощную разведку украинских энергетических объектов. И уже прицельно обстреливает их.

«Поэтому я прошу каждую семью подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Купить павербанки, зарядные станции, запастись чистой водой. Если у вас частный дом – обеспечить себя альтернативными источниками энергии, генераторами, дровами» , - призвал украинцев мэр Ирпеня.

Добавим, ранее в Минэнерго заверили, что было сделано практически все от них зависящее, чтобы новых блэкаутов не было.

«Понимаем, что враг не перестанет атаковать , и от того, насколько точны будут его атаки и насколько сильными будут поражения, будет зависеть и то, будем ли мы с блекаутами или нет» , - отметили в министерстве.

Также украинцев заверили, что с точки зрения безопасности сейчас энергосистема намного сильнее, чем была накануне 10 октября 2022 года, когда произошел первый массированный удар России по украинским энергообъектам.

«Если будут массированные удары, которые нанесут существенный ущерб энергосистемам, возможны блэкауты , но мы все готовимся для того, чтобы они носили кратковременный характер» , — говорят в Минэнерго.

Также сообщалось, что в Киеве провели масштабную тренировку городских служб на случай блекаута в столице.

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