Блекаут в Україні взимку можливий у разі нових масованих ударів ЗС рф, тому графіки були вже розроблені.

В Україні розроблено та затверджено графіки можливих відключень електроенергії по всій країні. Однак ці графіки наразі не застосовуються, інструкції щодо відключень діятимуть лише у випадку загрози енергетичній інфраструктурі внаслідок можливих обстрілів з боку росії.

Київ, як столиця, може зазнати одну з найскладніших ситуацій, включаючи можливі відключення електроенергії тривалістю до 7 годин. Розроблені графіки регулюють час відключення та надають гарантований період із електропостачанням для мешканців.

В Дніпрі можливий графік електропостачання чотири години з електроенергією та вісім годин без неї. Іншими словами, мешканці Дніпра можуть отримувати електропостачання протягом чотирьох годин, а потім призупиняти його на вісім годин.

На Одещині графік передбачає три години електропостачання, три години можливих відключень та знову три години електроенергії. У столиці ситуація найбільш складна, через проблеми з доставкою та розподілом електроенергії, але також має найнадійнішу систему протиповітряної оборони через наявність багатьох стратегічних об'єктів.

Наразі енергетики та сили ППО готові до різних сценаріїв, включаючи можливість обстрілів. Однак, в разі необхідності, графіки відключень готові до використання.

Джерело: OBOZ.UA.

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