Блекаут в Украине зимой возможен при новых массированных ударах ВС рф, поэтому графики были уже разработаны.

В Украине разработаны и утверждены графики возможных отключений электроэнергии по всей стране. Однако эти графики пока не применяются, инструкции по отключениям будут действовать только в случае угрозы энергетической инфраструктуре в результате возможных обстрелов со стороны россии.

Киев, как столица, может испытать одну из самых сложных ситуаций, включая возможные отключения электроэнергии продолжительностью до 7 часов. Разработанные графики регулируют время отключения и гарантируют период с электроснабжением для жителей.

В Днепре возможен график электроснабжения четыре часа с электроэнергией и восемь часов без нее. Другими словами, жители Днепра могут получать электроснабжение в течение четырех часов, а затем приостанавливать его на восемь часов.

В Одесской области график предусматривает три часа электроснабжения, три часа возможных отключений и снова три часа электроэнергии. В столице ситуация наиболее сложная из-за проблем с доставкой и распределением электроэнергии, но также имеет самую надежную систему противовоздушной обороны из-за наличия многих стратегических объектов.

В настоящее время энергетики и силы ПВО готовы к разным сценариям, включая возможность обстрелов. Однако в случае необходимости графики отключений готовы к использованию.

Источник: OBOZ.UA.

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