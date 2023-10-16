Ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік втрапив у скандал через свою роботу.

Григорій Решетнік був ведучим на "елітному" весіллі екс-прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви, де один лише торт обійшовся у понад 100 тисяч гривень, а гостей розважали Оля Полякова, Дзідзьо та Олександр Пономарьов.

У себе в Instagram Григорій Решетнік на тлі шквалу критики на його адресу вирішив похвалитися своїми заслугами.

"Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, увесь час живу в Україні… З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю. А ще дуже ціную та поважаю вас - справжніх 🙏😉 Будьте унікальними, станьте особистостями!", — заявив Григорій Решетнік.

Українці в коментарях під постом Григорія Решетніка не стримують свого обурення. Особливе невдоволення викликала цитата Решетніка «Гуляє вся Україна»:

"Ну що ще написати? Дійсно. Професіонал - не синонім людяності. На жаль";

"Поясніть ваші слова, де саме, в яких містах "гуляє вся Україна"";

"«Гуляє вся Україна» 👏 За копійку продалися 🤢🤮🤮";

"Григорій,ви ж забули про ще один дуже важливий факт!!!!Продаюсь за гроші, підлещуюсь, забуваючи про ВСЕ, що навколо діється!!!!Гуляє вся Україна?????А матері, які хоронили в цей час своїх синів!!!!!! Ганьба!!!".

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Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Григорія Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.