Співачка Оля Полякова здивувала своїх фанів, демонструючи стан своєї руки після ін'єкції. Нещодавно артистка опинилася в лікарні перед виходом на сцену через несподіване погане самопочуття, і їй знадобилася внутрішньовенна крапельниця.

Однак після процедури у Полякової сильно опухла рука, на місці уколу з'явилися синці та ущільнення. Співачка поділилася дивовижними фотографіями цієї руки у Instagram.

"Ось така подія сталася зі мною минулого тижня через невдалу внутрішньовенну ін'єкцію", - розповіла Полякова.

Після цього вона вирушила до Львова, де також отримала медичну допомогу для полегшення ситуації. Як поділилася співачка, набряк був усунений, і тепер вона почувається краще, хоча кадри й налякали шанувальників.

У новому випуску YouTube-шоу "Дорослі дівчата", опублікованому кілька днів тому, українська співачка Оля Полякова висловила свою думку щодо того, як жінки можуть пережити зраду свого чоловіка. Полякова поділилася Єфросиніною щодо цього непростого питання.

Полякова зазначила, що сприйняття зради може сильно відрізнятися. Загальноприйнято вважати зраду зрадою та надзвичайно важким порушенням, але вона наголосила, що існують жінки, здатні прийняти та пробачити зраду.

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