Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна поділилася своєю думкою про конфлікт між співаком Віталієм Козловським та його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

У своїх Instagram Stories Маша зробила репост публікації Віталія Козловського, в якій артист повідомив, що його колишній продюсер використовує його військову платню як компенсацію за порушення авторських прав.

Телеведуча підкреслила, що в період війни багато людей виявляють свої справжні характери і часто вони значно відрізняються від сприйняття, яке вони створювали довгі роки.

Маша Єфросиніна підтримала Віталія Козловського у цьому конфлікті, як і інші відомі особи, включаючи Олю Цибульську, які висловили свою підтримку співаку.

"Все одно, мабуть, ніколи не звикну до того, як велика війна показує справжні портрети всіх. І як іноді ці портрети радикально відрізняються від того, якими вони були в моєму сприйнятті 25 років тому", - сказала Єфросиніна.

Раніше розповіла, що разом із командою на початку повномасштабного вторгнення ухвалили рішення, що зосередяться на роботі з постраждалими від війни цивільними жінками.

Маша Єфросиніна наголосила, що весь цей час працювала саме в тому полі, але тепер вирішила зробити виняток.

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