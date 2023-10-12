Актриса, дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова, Ганна Саліванчук поділилася у соціальній мережі Інстаграм не лише добіркою сміливих фото, а й цінними порадами. За словами Саліванчука, зараз у багатьох українців є різні проблеми, це впливає на рівень життя в цілому і тому важливо розуміти, як тримати емоційний стан у формі.

«Останнім часом у когось не спитаю у всіх купу проблем. І не просто вірус і вітрянка, а все набагато глобальніше – онко, забирають квартиру несправедливо, згорів будинок, рак крові, хворі діти, облисіння через стрес і ще купу всього-і це тільки ті люди, які оточували мене за останній тиждень» – заявила Саліванчук.

Вона зауважила, зараз у всіх розбиті серця, але ми всі тримаємося з останніх сил. І токсичні люди, які користуються поганим станом друга, лише посилюють становища, з такими треба одразу прощатися, вважає Саліванчук.

«Припиніть критикувати себе – у кожного своя роль у житті, не заважайте собі грати свою.

Відганяйте страхи та сумніви. Будьте ласкаві до свого власного мислення — не засуджуйте себе за негативні думки. Хваліть себе. Полюбіть свої недоліки так само, як переваги.

Доглядайте своє тіло — стежте за тим, що ви їсте і п'єте. Не бійтеся просити допомоги та не відмовляйтеся, якщо вам її пропонують. Фокусуйтеся на своїх сильних якостях та перевагах – розвивайте їх. Ніколи не сумнівайтеся», - написала Саліванчук корисні поради для шанувальників у мережі.

Останні новини України:

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала якою була раніше до змін.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" чесно показала, як важко їй схуднути.