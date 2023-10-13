Такі додаткові фінансові кошти до пенсії передбачені для осіб, які досягли певного віку або потребують догляду.

У жовтні поточного року в Україні деякі групи громадян можуть розраховувати на додаткові виплати до своєї пенсії. Зокрема, такі додаткові фінансові кошти до пенсії передбачені для осіб, які досягли певного віку чи потребують догляду. Щодо умов отримання таких виплат, більше інформації можна знайти на офіційному веб-сайті ПФУ (Пенсійного фонду України).

Зокрема пенсіонери віком 75 років можуть претендувати на додаткову виплату до пенсії в розмірі 456 гривень, а для тих, кому виповнилося 70 років, передбачено можливість отримання 300 гривень до пенсії.

Крім цього, право на отримання фінансової підтримки мають ті громадяни, які перебувають у спеціальних обставинах, таких як:

Особи віком від 80 років, які потребують особливого догляду Громадяни, які вимагають спеціальної допомоги від кваліфікованих соціальних працівників. Пенсіонери, які не мають працездатних близьких родичів і не отримують достатнього фінансового забезпечення.

За даними Пенсійного фонду України, на початок жовтня цього року понад один мільйон осіб отримують пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень, що становить 10,7% від загальної кількості пенсіонерів.

Зазначено, що середня величина пенсії в Україні збільшилася на 15,7% протягом 2023 року і складає 5 350 гривень. Мінімальні пенсійні виплати для осіб, які не мають активної працездатності, складають 2 520 гривень, незалежно від їх віку та стажу.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.