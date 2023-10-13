Такие дополнительные финансовые средства к пенсии предусмотрены для лиц, достигших определенного возраста или нуждающихся в уходе.

В октябре этого года в Украине некоторые группы граждан могут рассчитывать на дополнительные выплаты к своей пенсии. В частности, такие дополнительные финансовые средства к пенсии предусмотрены для лиц, достигших определенного возраста или нуждающихся в уходе. Относительно условий получения таких выплат больше информации можно найти на официальном веб-сайте ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

В частности, пенсионеры в возрасте 75 лет могут претендовать на дополнительную выплату к пенсии в размере 456 гривен, а для тех, кому исполнилось 70 лет, предусмотрена возможность получения 300 гривен до пенсии.

Кроме того, право на получение финансовой поддержки имеют те граждане, которые находятся в специальных обстоятельствах, таких как:

Лица от 80 лет, требующие особого ухода Граждане, требующие специальной помощи квалифицированных социальных работников. Пенсионеры, не имеющие трудоспособных близких родственников и не получающие достаточное финансовое обеспечение.

По данным Пенсионного фонда Украины, на начало октября этого года более одного миллиона человек получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен, что составляет 10,7% от общего количества пенсионеров.

Отмечено, что средний размер пенсии в Украине увеличился на 15,7% в течение 2023 года и составляет 5 350 гривен. Минимальные пенсионные выплаты для лиц, не имеющих активной трудоспособности, составляют 2520 гривен, независимо от их возраста и стажа.

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