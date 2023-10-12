Україна розглядає можливість накладення штрафів на заклади, які функціонують вночі та порушують встановлену комендантську годину внаслідок війни з російською федерацією. Правоохоронні органи пропонують встановити значні грошові покарання для порушників, які можуть становити сотні тисяч гривень штрафа.

Інформацію про штрафи оприлюднили в офіційному Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України. Деталі з цього питання були розкриті міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком під час участі у телемарафоні "Єдині новини".

МВС разом з народними депутатами розробило відповідний законопроєкт, який мають відправити до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

У цьому проєкті запропоновано доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2 щодо адміністративної відповідальності для суб'єктів господарювання за порушення режиму світломаскування або режиму роботи під час воєнного стану. За порушення будуть передбачені штрафи.

Запропоновані розміри штрафів становлять від 34 до 170 тисяч гривень за перше порушення, та у разі повторного порушення протягом року - від 340 до 680 тисяч гривень штрафу. Ці штрафи зачіплять власників підприємств і фізичних осіб, які працюють як підприємці.

Також стало відомо, що МВС здійснює службову перевірку щодо дій правоохоронців, які відмовилися перевіряти заклад Boho в Києві, який працює під час комендантської години.

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