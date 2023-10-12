Украина рассматривает возможность наложения штрафов на заведения, функционирующие ночью и нарушающие установленный комендантский час в результате войны с российской федерацией. Правоохранительные органы предлагают установить значительные наказания для нарушителей, которые могут составлять сотни тысяч гривен штрафа.

Информация о штрафах была обнародована в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Детали по этому вопросу были раскрыты министром внутренних дел Игорем Клименко во время участия в телемарафоне "Единые новости".

МВД вместе с народными депутатами разработало соответствующий законопроект, который должен быть направлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

В этом проекте предложено дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2 по административной ответственности для субъектов хозяйствования за нарушение режима светомаски или режима работы во время военного положения. За нарушение будут предусмотрены штрафы.

Предлагаемые размеры штрафов составляют от 34 до 170 тысяч гривен за первое нарушение и в случае повторного нарушения в течение года - от 340 до 680 тысяч гривен штрафа. Эти штрафы коснутся собственников предприятий и физических лиц, работающих как предприниматели.

Также стало известно, что МВД осуществляет служебную проверку действий правоохранителей, которые отказались проверять заведение Boho в Киеве, которое работает во время комендантского часа.

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