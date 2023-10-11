Так, клієнтка "Київстар" Марина поскаржилася на те, що після придбанн стартового пакету кудись поділися гроші.

Свої претензії вона пояснує на сайті відгуків.

"Був придбаний пакет "СуперГіг" з умовами "при підключенні тарифу не 1-го числа вам буде надана знижка відповідно до різниці вартості тарифу, а саме — за період із 1-го числа місяця до дня, коли підключили тариф. Кошти повернуться у вигляді бонусів та будуть автоматично використані на платіж за наступний місяць", - каже клієнтка.

За ії словами, нарахувань бонусів так і не відбулося, а лише тільки списання коштів.

"Куди поділися кошти і нарахавання бонусів - незрозуміло. Це все схоже на шахрайську схему. Додаток "Мій Київстар" - непрозорий, не показує яким чином використані бонуси, не показує куди поділися кошти, не відповідає. "Живий чат" не працює, з нього викидає і закривається сторінка.

Компанія "Київстар" - це шахраї та аферисти. Київстар обманює своїх клієнтів, отримують кошти і не додають їх до рахунку на картку. В країні війна, а "Київстар" ошукують людей. Ганьба!", - жаліється Марина.

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, абонент "Київстар" залишилася без інтернету після дзвінка до оператора.