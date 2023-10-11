В последнее время растет количество негативных отзывов по качеству услуг оператора "Киевстар"

Так, клиентка "Киевстар" Марина пожаловалась на то, что после приобретения стартового пакета куда-то подевались деньги.

Свои претензии она разъясняет на сайте отзывов.

"Был приобретен пакет "СуперГиг" с условиями "при подключении тарифа не 1-го числа вам будет предоставлена ​​скидка в соответствии с разницей стоимости тарифа, а именно - за период с 1-го числа месяца до дня, когда подключили тариф. Денежные средства вернутся в виде бонусов и будут автоматически использованы на платеж за следующий месяц", - говорит клиентка.

По ее словам, начислений бонусов так и не произошло, а только списание средств.

"Куда делись средства и начисление бонусов – непонятно. Это все похоже на мошенническую схему. Приложение "Мой Киевстар" – непрозрачное, не показывает каким образом использованы бонусы, не показывает куда делись средства, не отвечает. "Живой чат" не работает, с него выбрасывает и закрывается страница.

Компания "Киевстар" – это мошенники и аферисты. Киевстар обманывает своих клиентов, получают средства и не добавляют их к счету на карту. В стране война, а "Киевстар" обманывают людей. Позор!", - жалуется Марина.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка к оператору.