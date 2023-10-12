В Україні з'явилися повідомлення від клієнтів найбільшого банку "ПриватБанк", які скаржаться на блокування своїх платежів та переказів, а також раптове заморожування банківських рахунків. Такі звернення та розповіді про "ПриватБанк" з'явилися на спеціалізованому форумі Мінфін.

Користувачі форуму виразили своє обурення та здивування такими практиками "ПриватБанк". Один із клієнтів "ПриватБанк" поскаржився, що банк заморозив транзакцію, яку він намагався здійснити зі свого рахунку, вимагаючи підтвердження з іншого джерела. Він стверджує, що це була спроба переказу зі зарплати.

У відповідь, у "ПриватБанк" пояснили, що будь-який платіж, проведений з картки "ПриватБанк", може підлягати додатковій перевірці з метою забезпечення безпеки та захисту коштів клієнтів.

Інший клієнт "ПриватБанк" розповів, що його рахунки були заблоковані через те, що він не помітив повідомлення та не підтвердив джерело свого доходу. Однак він стикнувся з труднощами, оскільки не міг з'явитися особисто в банку через перебування за кордоном.

Представники "ПриватБанк" пояснили, що заморожування рахунку клієнта сталося через його невідповідність вимогам фінансового моніторингу. Вони надали можливість клієнту перевести залишок коштів в інший банк у разі розірвання ділових відносин та пояснили, що подадуть офіційну відповідь на цю ситуацію.

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