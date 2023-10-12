В Украине появились сообщения от клиентов крупнейшего банка "ПриватБанк", которые жалуются на блокирование своих платежей и переводов, а также внезапную заморозку банковских счетов. Такие обращения и рассказы о "ПриватБанке" появились на специализированном форуме Минфин.

Пользователи форума выразили свое негодование и удивление такими практиками "ПриватБанка". Один из клиентов ПриватБанк пожаловался, что банк заморозил транзакцию, которую он пытался совершить со своего счета, требуя подтверждения из другого источника. Он утверждает, что это была попытка перевода по зарплате.

В ответ, в "ПриватБанке" объяснили, что любой платеж, произведенный с карты "ПриватБанк", может подлежать дополнительной проверке с целью обеспечения безопасности и защиты средств клиентов.

Другой клиент "ПриватБанка" рассказал, что его счета были заблокированы из-за того, что он не заметил сообщения и не подтвердил источник своего дохода. Однако он столкнулся с трудностями, поскольку не мог появиться лично в банке из-за пребывания за границей.

Представители "ПриватБанка" объяснили, что замораживание счета клиента произошло из-за его несоответствия требованиям финансового мониторинга. Они предоставили клиенту возможность перевести остаток средств в другой банк в случае расторжения деловых отношений и объяснили, что подадут официальный ответ на эту ситуацию.

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