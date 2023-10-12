Шоумен, актор, телеведучий і художній керівник студії «Квартал 95» Євген Кошовий відповівв на критику і зізнався, за що і кого хоче вбити.

Євген Кошовий вважає «Квартал 95» своїм обов’язком, шансом, який ні в якому разі не можна кидати.

«Я ніколи не хотів взяти паузу в Кварталі. Я вважаю, що це мій обов’язок. Якщо дали такий шанс, його не треба випускати, його треба до кінця крутити», - розповів Кошовий в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Євген Кошовий також зізнався, що колись в нього була мрія – до 70 років заробити якійсь капітал, поїхати в Грецію і, сидячи на першій лінії, курити сигару, розчісувати дреди і насолоджуватися сієстою.

Також зірка «Квартал 95» Кошовий відповів на питання, чи не стомився він від гумору. На думку Євгена Кошового, гумор зараз зовсім інший, а, приїжджаючи на фронт, він розуміє, що не просто не втомився, а наче тільки народився і починає все усвідомлювати.

«І коли бачиш їхні очі, думаєш: «Я коли приїду, ще більше почну працювати». На скільки це можливо. Треба їздити, щоб бачити, хто тебе захищає, де вони захичають, в яких умовах вони живуть, всього їм вистачає чи ні. Треба з ними спілкуватися», - каже Євген Кошовий.

Відповідаючи на питання, чи не ображаються захисники на тих, хто у тилу розважається, танцює, Євген Кошовий зазначив, що всьому є своя міра.

«Я зараз готовий вбити тих, хто подоставав свої круті мотоцикли, Феррарі, Порше і різню хрінь. Ти знаєш, що я сам любив такі тачки, ти знаєш, що вони в мене теж були, але тоді був не такий час. І коли твоя дитина здригається при першому «ЖжжжжЖ!», то просто хочеться продірявити хоча б бензобак», - зізнався Кошовий.

Також Євген Кошовий відповів на критику щодо вже «несмішного» Квартал 95. Тим, кому щось не подобається Кошовий рекомендує просто не дивитись «Квартал 95»:

«Якщо не смішний, не дивіться. Нащо ви свою дитячу психіку порушуєте. Не дивіться! Дивіться інше. Політичні ток-шоу, якщо ви такі обізнані в політиці і гуморі, ідіть на «Самий умний».

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