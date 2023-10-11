Здешевлення цього фрукту стало можливим завдяки великій кількості на ринку та сезонному фактору, але ціни можуть змінитися.

Фахівці передбачають зниження цін на деякі продукти вже цієї осені. Ця тенденція стосується фруктів та овочів завдяки їхній сезонності та великій кількості пропозицій на ринку. Наприклад, протягом останнього місяця вартість яблук зменшилася на майже 5 гривень.

Щодо найдешевших яблук, то в Україні можна дізнатися ціни та знайти найвигідніші пропозиції на сайті Мінфін.

Наразі найнижчі ціни на цей фрукт запропоновані у мережі магазинів "Varus". У магазині "Metro" можна придбати українські яблука за 15,50 гривні, "Novus" встановив ціну на яблука на рівні 16,99 гривні, а в "Megamarket" ціни становлять 19,90 гривні. Яблука сорту Айдаред, які продаються за 19,90 гривні за кілограм, доступні у магазині "Auchan".

Нещодавно українські яблука коштували на 4,50 гривень більше, а саме 21,07 гривні за кілограм. А ціни на яблука Айдаред були трошки вищі і становили 21,57 гривні.

Здешевлення цього фрукту стало можливим завдяки наявності великої кількості яблук на ринку та сезонному чиннику. Більше того, сприятлива погода у вересні також вплинула на формування ціни.

При цьому виробники яблук передбачають, що ціни на ці фрукти будуть вищими, ніж торік у 2022 році. Прогнозується, що вартість зросте на 30% до середини грудня.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.