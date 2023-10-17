З більш ніж 10 мільйонами осіб, які потребують пенсійної підтримки, фінансове навантаження на працездатне населення стає надто тяжким.

Поточна пенсійна система в Україні визнана недосконалою, оскільки призводить до низьких пенсій через залежність від середніх зарплат громадян. На сьогоднішній день в країні існує виключно солідарна система пенсій, де поточні внески громадян у Пенсійний фонд фінансують виплати для пенсіонерів.

З більш ніж 10 мільйонами осіб, які потребують пенсійної підтримки, фінансове навантаження на працездатне населення стає надто важким. Виплачувати пенсії нічим.

Накопичувальна пенсійна система вважається більш ефективною і спроможною забезпечити майбутніх пенсіонерів пенсією.

Міністрка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що це стає все більше реальністю, оскільки вже існує проект закону, над яким працюють для впровадження накопичувальної пенсійної реформи для отримання пенсій. Варто відзначити, що впровадження цієї реформи пенсій стане можливим лише після завершення війни та отримання перемоги, оскільки інакше не буде можливо інвестувати ці кошти в пенсію.

Жолнович підкреслила, що планується запустити накопичувальну пенсійну систему щонайменше до 2025 року, залежно від ситуації на фронті. У поточний момент основне завдання уряду полягає в підготовці всієї необхідної інфраструктури для успішної реалізації цієї реформи.

Джерело: 24 Канал.

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