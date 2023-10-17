С более чем 10 миллионами лиц, нуждающихся в пенсионной поддержке, финансовая нагрузка на трудоспособное население становится слишком тяжелой.

Текущая пенсионная система в Украине признана несовершенной, поскольку приводит к низким пенсиям из-за зависимости от средних зарплат граждан. В настоящее время в стране существует исключительно солидарная система пенсий, где текущие взносы граждан в Пенсионный фонд финансируют выплаты для пенсионеров.

С более чем 10 миллионами лиц, нуждающихся в пенсионной поддержке, финансовая нагрузка на трудоспособное население становится слишком тяжелой. Выплачивать пенсии нечем.

Накопительная пенсионная система считается более эффективной и способной обеспечить будущих пенсионеров пенсию.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что это становится все больше реальностью, поскольку уже существует проект закона, над которым работают для внедрения накопительной пенсионной реформы для получения пенсий. Следует отметить, что внедрение этой реформы пенсий станет возможным только после завершения войны и одержания победы, поскольку иначе невозможно будет инвестировать эти средства в пенсию.

Жолнович подчеркнула, что планируется запустить накопительную пенсионную систему как минимум до 2025 года, в зависимости от ситуации на фронте. В настоящее время основная задача правительства состоит в подготовке всей необходимой инфраструктуры для успешной реализации этой реформы.

Источник: 24 Канал.

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