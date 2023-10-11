Лілія Ребрик заявила про те, що вагітна третьою дитиною. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем - життя. Нове життя!", - написала Лілія Ребрик.

Ольга Сумська відразу ж відреагувала на вагітність своєї колеги: "Наші прекрасні! Лілюс, Андрію, вітаємо щиро! Бережи вас Боже, дорогі!".

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник теж прокоментував публікацію: "Найщиріші вітання багатодітній родині. Величезній тузі клаб".

Співачка М'ята теж не змогла пройти повз таку новину: "Лілю, Господи, яка ж чудова новина. Вітаю від щирого серця і дуже, дуже рада за вас".

Фанати поставили десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Ліля)))) мої привітання!!! Це таке щастя, носити нове життя під серцем!! Обіймаю! Насолоди від кожного дня. Бережіть себе!",

"Які ж молодці, Ліля!!!! Від щирого серця вітаю! Це найкраще, що може бути!!!!!!! Бережи вас Господь !!!!!! і як же тобі підходить",

"Я тішуся з вами! У добрих батьків, добрі діти! І по більше добрих людей в Україні!!!".

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