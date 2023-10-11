Лилия Ребрик заявила о том, что беременна третьим ребенком. Об этом звезда рассказала в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем – жизнь. Новая жизнь!", - написала Лилия Ребрик.

Ольга Сумская сразу же отреагировала на беременность своей коллеги: "Наши прекрасные!Лилюс,Андрей,поздравляем искренне !Береги вас Боже, дорогие!".

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник тоже прокомментировал публикацию: "Самые искренние поздравления многодетной семье. Велком ту зе клаб".

Певица Мята тоже не смогла пройти мимо такой новости: "Лиля, Господи, какая же замечательная новость. Поздравляю от всего сердца и очень, очень рада за вас".

Фанаты поставили десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Лиля)))) мои поздравления!!! Это такое счастье, носить новую жизнь под сердцем!! Обнимаю! Наслаждения от каждого дня. Берегите себя!",

"Какие же молодцы, Лиля!!!! От всего сердца поздравляю! Это самое лучшее, что может быть!!!!!!! Береги вас Господь!!!!!! и как же тебе подходит",

"Я радуюсь с вами! У хороших родителей, хорошие дети! И по больше хороших людей в Украине!!!".

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