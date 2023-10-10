Збережіть сантехніку та каналізаційну систему, правильно викидаючи ці предмети у сміття, а не в унітаз.

Домовласники іноді змивають те, що їм не слід, - те, що також не призначене для розпаду. Коли трапляється «непотоплюване», їм залишається небажаний безлад, візит сантехніка та величезний рахунок.

Серветки, що «змиваються»

Навіть коли їх рекламують як «змиваються», більшість вологих серветок ніколи не слід викидати в унітаз. Серветки не розпадаються у воді, що призводить до засмічень і (якщо вчасно не зловити їх вантузом) засмічення каналізаційних труб.

Товари жіночої гігієни

Є вагома причина, через яку в громадських туалетах вивішуються таблички, що запобігають користувачам не змивати засоби жіночої гігієни. Прокладки та тампони, призначені для розширення та утримання рідини, не розчиняються після змивання в труби. Щоб правильно утилізувати особисті речі, загорніть їх у туалетний папір і викиньте у відро для сміття.

Паперові рушники

Виробники паперових рушників часто рекламують міцність своєї продукції. Але у всієї цієї довговічності є зворотний бік: оскільки папір повинен залишатися міцним при впливі рідин, він не руйнується, як туалетний папір, що збільшує ймовірність засмічення унітазу. Завжди викидайте використані паперові рушники у сміття.

Презервативи

Навіть сантехніку не приносить задоволення витягувати використані презервативи із засміченої каналізаційної труби. Ці латексні профілактичні засоби не розкладаються роками, тому не додавайте їх до системи очищення води. Натомість загорніть використаний презерватив у туалетний папір і викиньте його в сміттєвий бак.

Одноразові підгузки

Один одноразовий підгузок - навіть крихітного розміру для новонародженого - швидше за все заб'є туалет. Щоб позбавитися від брудного підгузника, згорніть його і закріпіть кульку липкими смужками підгузника. Покладіть підгузник у невеликий поліетиленовий пакет, а потім викиньте його у сміття.

Ватні палички

Після того, як ви почистили вуха або видалили залишки підводки для очей, вам може здатися зручним кинути використану ватну паличку в унітаз. Опирайтеся бажанню! Ватні палички сумно відомі тим, що застряють у згинах зливних труб і захоплюють все інше, що ви змиваєте, що призводить до величезних засмічень.

Волосся

Ці великі шматки волосся на вашій гребінці повинні бути в сміттєвому баку, а не в унітазі. Ще один нерозчинний матеріал: волосся швидко чіпляється за будь-які виступи всередині труб.

Джерело: bobvila.com.

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