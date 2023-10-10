Сохраните сантехнику и канализационную систему, правильно выбрасывая эти предметы в мусор, а не в унитаз.

Домовладельцы время от времени смывают то, что им не следует, — то, что также не предназначено для распада. Когда случается «непотопляемое», им остается нежелательный беспорядок, визит сантехника и огромный счет.

«Смывающиеся» салфетки

Даже когда их рекламируют как «смываемые», большинство влажных салфеток никогда не следует выбрасывать в унитаз. Салфетки не распадаются в воде, что приводит к засорам и (если вовремя не поймать их вантузом ) засорам канализационных труб.

Товары женской гигиены

Есть веская причина, по которой в общественных туалетах вывешиваются таблички, предупреждающие пользователей не смывать средства женской гигиены. Прокладки и тампоны, предназначенные для расширения и удержания жидкости, не растворяются после смывания в трубы. Чтобы правильно утилизировать личные вещи, заверните их в туалетную бумагу и выбросьте в мусорное ведро.

Бумажные полотенца

Производители бумажных полотенец часто рекламируют прочность своей продукции. Но у всей этой долговечности есть обратная сторона: поскольку бумага должна оставаться прочной при воздействии жидкостей, она не разрушается, как туалетная бумага, что увеличивает вероятность засорения унитаза. Всегда выбрасывайте использованные бумажные полотенца в мусор.

Презервативы

Даже сантехнику не доставляет удовольствия вытаскивать использованные презервативы из засоренной канализационной трубы. Эти латексные профилактические средства не разлагаются годами, поэтому не добавляйте их в систему очистки воды. Вместо этого заверните использованный презерватив в туалетную бумагу и выбросьте его в мусорный бак.

Одноразовые подгузники

Один одноразовый подгузник — даже крошечного размера для новорожденного — скорее всего, забьет туалет. Чтобы избавиться от грязного подгузника, сверните его и закрепите шарик липкими полосками подгузника. Положите подгузник в небольшой полиэтиленовый пакет, а затем выбросьте его в мусор.

Ватные палочки

После того, как вы почистили уши или удалили остатки подводки для глаз, вам может показаться удобным бросить использованную ватную палочку в унитаз. Сопротивляйтесь желанию! Ватные палочки печально известны тем, что застревают в изгибах сливных труб и захватывают все остальное, что вы смываете, что приводит к огромным засорам.

Волосы

Эти большие клоки волос на вашей расческе должны быть в мусорном баке, а не в унитазе. Еще один нерастворяемый материал: волосы быстро цепляются за любые выступы внутри труб.

Источник: bobvila.com.

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