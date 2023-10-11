Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про своє здоров'я. Зірка поділилася особистим в Інстаграм, де ділиться не лише кадрами із життя, а й творчістю.

"Я не можу жити без горя зараз. Горе до мене приходить щодня у вигляді новин, повідомлень, фотографій, історій у соцмережах, знятих кимось тикток. І якщо я хочу плакати зараз, я сідаю і плачу. Я ще ніколи не була такою тонкослізною, як за останні два роки. Я упускаю ці емоції і нічого в собі не тримаю, але я не живу ними постійно і не даю горю переповнити чашу", - розповіла зірка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією реп-виконавниці Alyona Alyona:

"Я практикую медитацію, сольове чищення або обіймаю дуб у лісі",

"Рятує хобі - в'язання гачком, читання книг, медитації. Зараз приєдналася робити окопні свічки!",

"У вересні 2009 року почала займатися в США гарячою йогою Bikram Yoga. 90 хвилин, які перевернули світогляд, і вивернули психіку навиворіт. Щоденні практики дають можливість зрозуміти себе як усередині, так і зовні",

"Ходжу за грибами в ліс) Краща терапія",

"жорсткість і прийняття того, що сталося і твориться, як факт, холодні - єдиний порятунок. сантименти, емоції відкинути і жити. намагатися".

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