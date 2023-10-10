Урожай гречки в поточному році в Україні встановив нові рекорди, навіть при тому, що збирання зерна ще триває. Зараз ціни цієї популярної крупи вже опустилася до рівня, який ми мали ще до початку війни, але в Мінагрополітики очікують, що ціни на гречку можуть змінитись ще більше.

Міністерство сільського господарства повідомило, що навесні цього року сільськогосподарські виробники розширили площу під гречку в Україні на 20 тисяч гектарів у порівнянні з минулим роком, досягнувши 141,5 тисяч гектарів.

До початку жовтня аграрії вже зібрали 173,8 тисяч тонн гречки, і це ще не кінець. У минулому році було зібрано близько 148 тисяч тонн. Прогнозується, що урожай цього року буде як мінімум на 20% більший.

Збільшення обсягів виробництва гречки має потенціал знизити її ціни на ринку. При цьому перший заступник міністра сільського господарства і продовольства Тарас Висоцький вказує на те, що на ціни гречки для споживачів можуть бути вплинуті інші фактори, такі як високі витрати на обробку, логістику та упаковку. В такому випадку варто очікувати подорожчання крупи.

У серпні 2023 року гречка в Україні подешевшала до рівня ціни, які були до війни, коли середня ціна на цю крупу становила 45,6 гривень за кілограм. Це сталося після того, як ціни на гречку піднімалися до рекордно високих показників, наближаючись до 100 гривень за кілограм.

Станом на 10 жовтня, середня ціна на гречку в українських супермаркетах складає приблизно 35 гривень за кілограм. Також варто відзначити, що у мережі супермаркетів "Ашан" можна знайти гречку за 30,90 гривень за кілограм.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.