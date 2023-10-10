Урожай гречки в текущем году в Украине установил новые рекорды даже при том, что уборка зерна еще продолжается. Сейчас цены этой популярной крупы уже опустились до уровня, который мы имели еще до начала войны, но в Минагрополитики ожидают, что цены на гречку могут измениться еще больше.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что весной этого года сельскохозяйственные производители расширили площадь под гречку в Украине на 20 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом, достигнув 141,5 тысячи гектаров.

К началу октября аграрии уже собрали 173,8 тысячи тонн гречки, и это еще не конец. В прошлом году было собрано около 148 тысяч тонн. Прогнозируется, что урожай в этом году будет как минимум на 20% больше.

Увеличение объемов производства гречки имеет потенциал снизить ее цены на рынке. При этом первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Тарас Высоцкий указывает на то, что на цены гречки для потребителей могут повлиять другие факторы, такие как высокие затраты на обработку, логистику и упаковку. В таком случае следует ожидать удорожания крупы.

В августе 2023 года гречка в Украине подешевела до уровня цены, которая была до войны, когда средняя цена на эту крупу составляла 45,6 гривен за килограмм. Это произошло после того, как цены на гречку поднимались до рекордно высоких показателей, приближаясь к 100 гривнам за килограмм.

По состоянию на 10 октября средняя цена на гречку в украинских супермаркетах составляет примерно 35 гривен за килограмм. Также стоит отметить, что в сети супермаркетов Ашан можно найти гречку за 30,90 гривен за килограмм.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.