Зірка "Голос країни" Даніель Салем поділився атмосферним відео із тренувань, про які не варто забувати навіть на передовій.

Зірка "Голос країни" Даніель Салем, який зараз перебуває на передовій в Україні, поділився новими кадрами зі свого життя на фронті. На своїй сторінці в Instagram Даніель опублікував вражаюче відео з полігону, на якому він демонструє свої навички у стрільбі.

Під час тренування він успішно пройшов смугу перешкод та вразив умовного ворога точними пострілами.

У підписі до відео, ресторатор згадав про нещодавні військові події в Ізраїлі та наголосив на важливості бути готовими до всіх викликів життя.

"Життя показує нам, що війна може прийти в будь-який будинок, у будь-який час, у будь-якій країні... Вчитися, вчитися і ще раз вчитися!" - Написав у своєму посту військовослужбовець Даніель Салем.

Шанувальники Даніеля Салема у коментарях висловили свою підтримку та закликали його берегти себе на передовій.

Варто зазначити, Даніель Салем - відомий український ресторатор та телеведучий, який брав участь на "Танцях зі зірками" та "Голосі країни". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення вирушив до військкомату, щоб боротися за незалежність України від російських окупаційних військ.

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