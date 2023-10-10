Звезда "Голос страны" Даниэль Салем поделился атмосферным видео с тренировок, о которых не стоит забывать даже на передовой.

Звезда "Голос страны" Даниэль Салем, который сейчас находится на передовой в Украине, поделился новыми кадрами из своей жизни на фронте. На своей странице в Instagram, Даниэль опубликовал впечатляющее видео с полигона, на котором он демонстрирует свои навыки в стрельбе.

Во время тренировки он успешно прошел полосу препятствий и поразил условного врага точными выстрелами.

В подписи к видео, ресторатор упомянул о недавних военных событиях в Израиле и подчеркнул важность быть готовыми ко всем вызовам жизни.

"Жизнь показывает нам, что война может прийти в любое здание, в любое время, в любой стране... Учиться, учиться и еще раз учиться!" — написал в своем посте военнослужащий Даниэль Салем.

Поклонники Даниэля Салема в комментариях выразили свою поддержку и призвали его беречь себя на передовой.

Стоит отметить, Даниэль Салем - известный украинский ресторатор и телеведущий, который участвовал на "Танцях з зірками" и "Голосі країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправился в военкомат, чтобы сражаться за независимость Украины от российских оккупационных войск.

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