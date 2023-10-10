Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання у галузі електронних комунікацій, провела 10 несподіваних перевірок у мобільних операторів, і виявила, що всі вони не готові до тривалих відключень світла. Про це повідомила Національна комісія.

Під час цих перевірок були виявлені порушення в таких мобільних операторах:

"Київстар" - в Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій областях. Vodafone Україна - в Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. lifecell - в Київській, Одеській, Львівській та Рівненській областях.

Основною проблемою є нездатність мобільних операторів забезпечити безперервне функціонування і надавати послуги абонентам протягом 72 годин у разі відключення живлення з електромережі.

Для вирішення цих проблем операторам встановлено 20-денний строк. Протягом цього часу вони повинні забезпечити достатню кількість електрогенераторів, пального масла, автономних джерел живлення та бути готовими до оперативної реакції на втрати резервів та заміни несправних генераторів.

Ці заходи призначені для запобігання ситуаціям, подібним тим, що виникали в 2022 році, коли в Україні траплялись серйозні проблеми із забезпеченням зв'язку під час відключень електропостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо, на що українцям можуть підняти ціни після підвищення вартості електрики.

Як повідомляла Politeka, одеситів терміново попередили, чому і коли потрібно заощаджувати на електроенергії.

Також Politeka писала, що з'явилося попередження "Укренерго".