Национальная комиссия, отвечающая за государственное регулирование в области электронных коммуникаций, провела 10 неожиданных проверок у мобильных операторов и обнаружила, что все они не готовы к длительным отключениям света. Об этом сообщила Национальная комиссия.

В ходе этих проверок были обнаружены нарушения в таких мобильных операторах:

"Киевстар" – в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях. Vodafone Украина – в Киевской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях. lifecell – в Киевской, Одесской, Львовской и Ровенской областях.

Основной проблемой является неспособность мобильных операторов обеспечить непрерывное функционирование и предоставлять услуги абонентам в течение 72 часов при отключении питания из электросети.

Для решения этих проблем операторам установлен 20-дневный срок. В течение этого времени они должны обеспечить достаточное количество электрогенераторов, топлива, автономных источников питания и быть готовыми к оперативной реакции на потери резервов и замены неисправных генераторов.

Эти меры предназначены для предотвращения ситуаций, подобных тем, что возникали в 2022 году, когда в Украине были серьезные проблемы с обеспечением связи во время отключений электроснабжения.

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