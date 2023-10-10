Популярна українська артистка Даша Атаф'єва чесно розповіла про своє горе та поділилася деталями того, що сталося.

Даша Астаф'єва, українська співачка та волонтер, поділилася деталями смерті свого собаки на ім'я Чичико, якого, ймовірно, позбавили життя в кіліні через недбалість. Вона розповіла, що одного дня вигулювала свого пухнастого друга, і той випадково щось з'їв. Пізніше Чичико почував себе погано, і Астаф'єва вирішила відвезти його до ветеринарної клініки.

У клініці Астаф'єва зауважила, що обслуговуючий лікар був непривітний і неохоче слухав її коментарі. Вони залишили свого пса під наглядом лікарів та швидко сплатили послуги клініки. Спочатку їм пообіцяли, що після крапельниці стан Чічіко покращиться. Однак увечері їм сказали, що песу потрібна ще одна процедура.

Наступного ранку Астаф'єву повідомили, що стан Чічіко погіршився, і власниця клініки сказала, що його вже не можна врятувати. Після приїзду до клініки вони виявили свого собаку в клітці, вкриту пелюшкою, і їм сказали, що пес помер.

Даша Астаф'єва висловила свій смуток і подив щодо поводження з її улюбленцем у клініці, стверджуючи, що пес просто помер у клітці, і їй навіть не зателефонували, щоб прийти та попрощатися з ним.

"Собака лежала в клітці, накрита пелюшкою. Його шерсть не була скомкана, він не був мокрий або на операційному столі - він просто помер у клітці. Здавалося, його кинули на ніч і знайшли вже вранці", - з горем розповіла Астаф'єва.

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