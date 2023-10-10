Даша Астафьева, украинская певица и волонтер, поделилась деталями смерти своей собаки по имени Чичико, которую, вероятно, лишили жизни в килине из-за халатности. Она рассказала, что в один из дней выгуливала своего пушистого друга, и тот случайно что-то съел. Позднее Чичико почувствовал себя плохо, и Астафьева решила отвезти его в ветеринарную клинику.

В клинике Астафьева заметила, что обслуживающий врач был неприветливым и неохотно слушал ее комментарии. Они оставили своего пса под наблюдением врачей и быстро оплатили услуги клиники. Изначально им пообещали, что после капельницы состояние Чичико улучшится. Однако вечером им сказали, что песу нужна еще одна процедура.

На следующее утро Астафьеву уведомили, что состояние Чичико ухудшилось, и владелица клиники сказала, что его уже нельзя спасти. По приезде в клинику, они обнаружили свою собаку в клетке, покрытую пеленкой, и им сказали, что пес умер.

Даша Астафьева выразила свою грусть и недоумение по поводу обращения с ее любимцем в клинике, утверждая, что пес просто умер в клетке, и ей даже не позвонили, чтобы прийти и попрощаться с ним.

"Собака лежала в клетке, накрытая пеленкой. Его шерсть не была скомкана, он не был мокрый или на операционном столе - он просто умер в клетке. Казалось, его бросили на ночь и нашли уже таким утром", - с горем рассказала Астафьева.

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