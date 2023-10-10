Вона особливо висловила свою повагу до Олександри за здатність продовжити виступ.

На проекті "Голос країни-13" команда тренера Артема Пивоварова вийшла на сцену, щоби боротися за своє місце. Але на сцені стався маленький збій, коли навушник злетів з вуха в Олександри, дружини відомого співака DOVI, про це не мовчала суддя Юлія Саніна.

Тим не менш, вона продовжила виступ і доспіла трек до кінця, виявивши професіоналізм та витримку. Єдиною, хто помітив цей конфуз, виявилася тренерка Юлія Саніна.

Юлія Саніна похвалила команду за їхню енергію та професіоналізм. Вона особливо висловила свою повагу до Олександри за здатність продовжити виступ, незважаючи на технічні проблеми.

"Мені дуже Олександра сподобалася своїм професіоналізмом. У неї злетів навушник, злетів вушний монітор, вона виконала до кінця пісню, ніби нічого не трапилося. Я це дуже поважаю. Це було професійно!" – висловилася Саніна.

Усі тренери, включаючи зіркову наставницю KOLA, радили Артему Пивоварову залишити Олександру на проекті. Проте сам тренер зробив свій вибір на користь іншого учасника.

Нагадаємо, що цього разу на «Голос країни» правила змінили – згідно з оновленими правилами батлів, вокалістів об'єднали у дуети та тріо. Із 20 учасників «Голос країни» до півфіналу змогли потрапити лише 8 осіб – по 4 з кожної команди.

Так, у команді Наді Дорофєєвої на Голос країни залишилися Едгар Енокян, Роман Панченко, Юрій Городецький, Майрамік Авоян.

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