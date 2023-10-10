Она особо выразила свое уважение к Александре за способность продолжить выступление.

На проекте "Голос країни-13" команда тренера Артема Пивоварова вышла на сцену, чтобы бороться за свое место. Но на сцене произошел маленький сбой, когда наушник слетел с уха у Александры, жены известного певца DOVI, об этом не стала молчать судья Юлия Санина.

Тем не менее, она продолжила выступление и допела трек до конца, проявив профессионализм и выдержку. Единственной, кто заметил этот конфуз, оказалась тренер Юлия Санина.

Юлия Санина похвалила команду за их энергию и профессионализм. Она особо выразила свое уважение к Александре за способность продолжить выступление, несмотря на технические проблемы.

"Мне очень Александра понравилась своим профессионализмом. У нее слетел наушник, слетел ушной монитор, она исполнила до конца песню, будто бы ничего не случилось. Я это очень сильно уважаю. Это было профессионально!" - высказалась Санина.

Все тренеры, включая звездную наставницу KOLA, советовали Артему Пивоварову оставить Александру на проекте. Однако сам тренер сделал свой выбор в пользу другого участника.

Напомним, что на этот раз на «Голос країни» правила изменили – согласно обновленным правилам батлов, вокалистов объединили в дуэты и трио. Из 20 участников «Голос країни» в полуфинал смогли попасть только 8 человек – по 4 из каждой команды.

Так, в команде Нади Дорофеевой на Голос країни остались Едгар Енокян, Роман Панченко, Юрий Городецкий, Майрамик Авоян.

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