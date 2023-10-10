Телеведуча Катя Осадча звернулася до хейтерів. Зірка опублікувала свою заяву у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Поки Данило робить ранкові селфі, я думаю про те, що останнім часом все більше з'являється творчості та висловлювань на тему хейту в мережі. Творчі люди, як криком душі, по-різному, кожен по своєму, але висловлює те, що накипіло, у всіх Журналісти іноді висловлюються, теж обережно, але коли вже вирує, що кожен, хто має телефон і вільний час міг би зробити краще, але йому не дають...", - розповіла Осадча.

"В принципі так було завжди - у коментарях були і футбольні експерти і вірусологи, і політологи, ось тепер військові експерти та експерти з правильності життя кожного українця. Але чи питаємо ми себе, а що я зробив сьогодні для результату, якого хочу досягти тим, що пишу гнівні коментарі? Яка кінцева мета?", - спитала зірка.

"Мої думки, не аксіома, у кожного своя правда, але я скрізь шукаю зміст та можливість досягти. Тому сьогодні з понеділка давайте тут ділиться думками. Почнемо з опитування. Якщо ви пишете гнівні коментарі, то яка кінцева мета?", - підсумувала телеведуча. .

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