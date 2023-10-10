Телеведущая Катя Осадчая обратилась к хейтерам. Звезда опубликовала свое заявление в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Пока Даниил делает утренние селфи, я думаю о том, что в последнее время все больше появляется творчества и высказываний на тему хейта в сети. Творческие люди, как криком души, по разному, каждый по своему, но высказывает то что накипело, у всех разное. Журналисты иногда высказываются, тоже осторожно, но когда уже кипит, что каждый, кто имеет телефон и свободное время мог бы сделать лучше, но ему не дают...", - рассказала Осадчая.

"В принципе так было всегда - в комментариях были и футбольные эксперты и вирусологи, и политологи, вот теперь военные эксперты и эксперты по правильности жизни каждого украинца. Но ли спрашиваем мы себя, а что я сделал сегодня для результата, который хочу достичь тем, что пишу гневные комментарии? Какая конечная цель?", - спросила звезда.

"Мои мысли, не аксиома, у каждого своя правда, но я везде ищу содержание и возможность достичь. Поэтому сегодня с понедельника давайте тут делится мыслями. Начнем с опроса. Если вы пишете гневные комментарии, то какая конечная цель?", - подытожила телеведущая.

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