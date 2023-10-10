Володимир Дантес вирішив розповісти про свого брата із сім'єю, які зараз перебувають в Ізраїлі.

Український співак Володимир Дантес розповів про свого брата, котрий опинився в Ізраїлі під час нападу ХАМАСу. Про це зірка поділився у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Не був у соціальних мережах, бо те, що відбувається у світі - суцільне пекло. Мій брат, його дружина, їхній син в Ізраїлі. Але з ними все добре", - розповів Володимир Дантес.

"Я не виходив весь цей час у соціальні мережі бо те, що відбувається у світі та в Ізраїлі, мені дуже сильно болить. У мене там зараз знаходиться брат, дружина та дитина - і це суцільний жах. Я не уявляю, я не можу знайти відповіді на ці питання... Я благаю і хочу, я не знаю, кого благати, щоб це все швидше закінчилося і щоб мої близькі були живими та здоровими. Але знаєте, на цьому все ще не закінчилося", - додав зірка.

Артист також вирішив поговорити про емпатію у світі. Адже він не розуміє всіх цих кардинальних засуджень, а є й ті, хто взагалі радіє, що війна в Ізраїлі відволікає від війни в Україні.

"Питання про емпатію до світу. І до нашого суспільства так само. Маленький приклад, взагалі звичайний, але...", - підсумував Дантес.

Останні новини України:

Нагадаємо, Володимир Дантес приголомшив змінами після хвороби.

Також Politeka повідомляла, що засмучений Дантес звернувся до українців.

А ще Politeka писала, що Володимир Дантес серйозно захворів і звернувся до українців із важливим повідомленням