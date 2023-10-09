У вечірні години неділі, 8 жовтня, споживання електроенергії зросло на 8% у порівнянні з попередньою неділею, 1 жовтня. Підвищення споживання обумовлене сезонним похолоданням. В "Укренерго" також повідомили про проблеми, які виникли з електроенергією.

Сильний вітер та дощ призвели до знеструмлення 252 населених пунктів, а також бойові дії та інші фактори призвели до відсутності електропостачання у 411 населених пунктах.

Сьогодні вночі стався аварійне відключення блока на одній з теплових електростанцій, інший блок був включений на іншій ТЕС для відновлення електропостачання споживачам. Процес ремонту і на інших об'єктах генерації ще триває.

Для забезпечення електропостачання проводиться імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови загальним обсягом 2 297 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 580 МВт. Також здійснюється експорт електроенергії до Словаччини та Молдови обсягом 782 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 259 МВт.

Сильний вітер та дощ призвели до пошкоджень мереж обленерго. Наразі тривають аварійні роботи у Житомирській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Відключені споживачі отримують пріоритетне відновлення електропостачання.

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