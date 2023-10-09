Сильный ветер и дождь привели к отключениям света во многих областях.

В вечерние часы воскресенья, 8 октября, потребление электроэнергии выросло на 8% по сравнению с предыдущим воскресеньем, 1 октября. Повышение потребления обусловлено сезонным похолоданием. В "Укрэнерго" также сообщили о проблемах, возникших с электроэнергией.

Сильный ветер и дождь привели к обесточившемуся 252 населенным пунктам, а также боевые действия и другие факторы привели к отсутствию электроснабжения в 411 населенных пунктах.

Сегодня ночью произошло аварийное отключение блока на одной из тепловых электростанций, другой блок был включен на другой ТЭС для возобновления электроснабжения потребителям. Процесс ремонта и на других объектах поколения еще продолжается.

Для обеспечения электроснабжения производится импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы общим объемом 2297 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 580 МВт. Также осуществляется экспорт электроэнергии в Словакию и Молдову объемом 782 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 259 МВт.

Сильный ветер и дождь привели к повреждениям сетей облэнерго. В настоящее время продолжаются аварийные работы в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях. Отключенные потребители получают приоритетное обновление электроснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцам могут поднять цены после повышения стоимости электричества.

Как сообщала Politeka, одесситов срочно предупредили, почему и когда нужно экономить на электроэнергии.

Также Politeka писала, что появилось предупреждение "Укрэнерго".