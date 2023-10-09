Ключовими факторами підвищення ціни на м'ясо є скорочення поголів'я худоби через бойові дії, зростання вартості пального, логістики та збільшення виробничих витрат.

Україна очікує підвищення ціни на м'ясо разом із іншими популярними продуктами цієї осені. Згідно з прогнозом провідної наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, Наталії Копитець, це обумовлено кількома факторами.

За її висновками, на початку осені 2023 року триває тенденція зростання ціни на м'ясо. У вересні цього року ціни на яловичину в продуктових супермаркетах зросли на 41,1% порівняно з минулим роком.

Найменше змінилася вартість курятини, яка подорожчала лише на 13,7%. Свинина тим часом подорожчала на 41,1%, як і яловичина. Експерт зазначила, що у вересні цього року ціни на основні види м'яса в торговельній мережі практично не змінилися порівняно з серпнем цього року.

Наталія Копитець пояснила це стабільним попитом та достатньою пропозицією продукції, за винятком курячої тушки, філе курячого та солоного сала, які подорожчали на 3,5%, 3,8% та 7,8% відповідно порівняно з серпнем 2023 року.

Ключовими факторами підвищення ціни на м'ясо є скорочення поголів'я худоби через бойові дії, зростання вартості пального, логістики та збільшення виробничих витрат.

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують можливе підвищення цін на головні види м'яса до 5% у жовтні-листопаді 2023 року.

Джерело: 24 Канал.

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