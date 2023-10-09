Украина ожидает повышения цены на мясо вместе с другими популярными продуктами этой осенью. Согласно прогнозу ведущей научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, Наталии Копытец, это обусловлено несколькими факторами.

По ее выводам, в начале осени 2023 года идет тенденция роста цены на мясо. В сентябре этого года цены на говядину в продуктовых супермаркетах выросли на 41,1% по сравнению с прошлым годом.

Меньше всего изменилась стоимость курятины, которая подорожала всего на 13,7%. Свинина в это время подорожала на 41,1%, как и говядина. Эксперт отметила, что в сентябре этого года цены на основные виды мяса в торговой сети практически не изменились по сравнению с августом этого года.

Наталья Копытец объяснила это стабильным спросом и достаточным предложением продукции, за исключением куриной тушки, филе куриного и соленого сала, которые подорожали на 3,5%, 3,8% и 7,8% по сравнению с августом 2023 года.

Ключевыми факторами повышения цены на мясо является сокращение поголовья скота из-за боевых действий, роста стоимости горючего, логистики и увеличения производственных затрат.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют возможное повышение цен на главные виды мяса до 5% в октябре-ноябре 2023 года.

Источник: 24 Канал.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.