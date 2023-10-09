В Україні планують провести пенсійну реформу у 2024 році та ввести бали, але деякі пенсіонери вже зараз можуть отримати надбавку.

Частина пенсіонерів в Україні може отримати доплату. Стало відомо, хто претендує та яка сума. Згідно з чинним законодавством, учасники бойових дій мають право на пенсію, яка становить не менше 210% від прожиткового мінімуму, що у 2023 році складає 2093 гривні, і ця пенсія включає всі надбавки.

Проте відповідно до діючого законодавства, особи із статусом учасника бойових дій можуть отримати лише 25% прожиткового мінімуму як доплату до своєї пенсії.

Це означає, що учасники бойових дій мають право на доплату до своєї пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму. При цьому розмір цієї доплати може бути встановлений незалежно від типу пенсії, яку вони отримують. З урахуванням прожиткового мінімуму у розмірі 2093 гривень на 2023 рік, розмір надбавки для осіб із статусом учасника бойових дій становитиме 523,25 гривень.

Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам із інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" №656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року), учасники бойових дій мають отримувати пенсію із всіма надбавками, розмір якої не може бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму, що становить 4395,30 гривень.

Джерело: Обозреватель.

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