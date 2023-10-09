Часть пенсионеров в Украине может получить доплату. Стало известно, кто претендует на какую сумму. Согласно действующему законодательству, участники боевых действий имеют право на пенсию, которая составляет не менее 210% прожиточного минимума, что в 2023 году составляет 2093 гривны, и эта пенсия включает все надбавки.

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Однако согласно действующему законодательству лица со статусом участника боевых действий могут получить лишь 25% прожиточного минимума в качестве доплаты к своей пенсии.

Это означает, что участники боевых действий имеют право на доплату к своей пенсии в размере 25% прожиточного минимума. При этом размер этой доплаты может быть установлен вне зависимости от типа получаемой ими пенсии. С учетом прожиточного минимума в размере 2093 гривен на 2023 год размер надбавки для лиц со статусом участника боевых действий будет составлять 523,25 гривен.

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Также, согласно постановлению Кабинета Министров "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года), участники боевых действий должны получать пенсию с всеми надбавками, размер которой не может быть менее 210% от прожиточного минимума, что составляет 4395,30 гривен.

Источник: Обозреватель.

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